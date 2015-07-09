Саакашвілі: в Одеській області з 4,5 тисяч претендентів на посади голів РДА вибрали 8 кандидатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі під час наради президента України Петра Порошенка з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

Він сказав, що 8 кандидатів підходять для того, щоб очолити райони «за всіма параметрами», це - нові, «абсолютно чисті люди». Саакашвілі акцентував, що у жителів регіону рівень довіри до конкурсів занадто низький.

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«Як тільки будуть результати, підуть перші зміни, заявки для участі в конкурсах будуть подавати більше людей», - сказав Саакашвілі, додавши, що конкурс триває.

Як повідомляв УНІАН, Одеська ОДА 10 червня почала відкритий конкурс з визначення нових голів всіх 26 районних державних адміністрацій області.