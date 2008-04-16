Небоженко: демократичної коаліції де-факто вже не існує

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що демократичної коаліції де-факто уже не існує.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту “Гарт”.

«Демократична коаліція виконала свою основну функцію – обрала Юлію ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України. З цієї хвилини коаліція стала уже непотрібною Ю.ТИМОШЕНКО, і вона відповідним чином з нею поводиться. Тому розмови про те, яка частина коаліції просить іншу сторону поводитися, як коаліція, є абсурдними», – сказав В.НЕБОЖЕНКО.

За його словами, наразі існує дві коаліції – «одна контролює роботу Верховної Ради – це Партія регіонів і БЮТ, інша – демократична коаліція, котра дала старт політичній кар’єрі Ю.ТИМОШЕНКО».

В.НЕБОЖЕНКО переконаний, що шанси зберегти демократичну коаліцію та забезпечити її роботу дуже мінімальні.

«Неможливо врятувати те, чого немає», – зазначає він.

При цьому політолог додав, що БЮТ у дієздатності демкоаліції на даному етапі не зацікавлений.

«Якщо коаліція працюватиме, то БЮТ змушений буде виконувати ту внутрішню Конституцію з 12 законопроектів, котра задекларована в угоді. А цього робити ніхто не збирається», – зазначив В.НЕБОЖЕНКО.