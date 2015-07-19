Наступного тижня Київ відвідає термінова делегація Європарламенту
13:08, 19 липня 2015Політика
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З четверга по суботу, 23-25 липня, Київ відвідає термінова делегація Європейського парламенту.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Європарламенту.
Відомо, що делегацію очолить голова комітету з питань закордонних справ Ельмар Брок, а також голова делегації зі зв'язків з Україною Андрій Пленкович.
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У Києві депутати планують зустрітися з українською владою, зокрема, з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та членами уряду, а також спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом і лідерами політичних фракцій Ради.
Крім того, передбачаються зустрічі з представниками Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
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