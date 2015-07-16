Гройсман: КСУ може надати висновок щодо децентралізації в кінці серпня

Таке сподівання висловив спікер парламенту Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, коли КСУ може надати свій висновок стосовно конституційності проекту змін до Основного Закону.

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"Я думаю, що приблизно десь на кінець серпня ми можемо отримати за термінами, це буде залежати від Конституційного Суду, цей висновок і далі вже проводити консультації щодо розгляду в стінах українського парламенту", - сказав Володимир Гройсман.

На уточнювальне запитання журналістів, чи означає це, що вже в серпні Рада може попередньо схвалити зміни до Конституції щодо децентралізації, спікер не виключив такої можливості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада направила до КСУ проект змін до Конституції щодо децентралізації влади) (реєстраційний номер 2217а) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. За це рішення проголосували 288 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.