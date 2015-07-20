Ужгородська міськрада тепер буде починати роботу з 8-ої години ранку

В Ужгородській міській раді встановили режим роботи з 8-ї години ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, керуючись рекомендацією нового голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, режим роботи з 8-ї години ранку встановили і в Ужгородській міській раді. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на сайті Ужгородської міськради розпорядженні за підписом міського голови Ужгорода Втора Погорєлова.

Згідно з розпорядженням, датованим 20 липня 2015 року, працівники міськради від 21 липня поточного року працюватимуть з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 години з обідньою перервою з 12.00 до 12.30.

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У п’ятницю Ужгородська міська рада працюватиме з 8.00 до 14.00, без обідньої перерви.

Як відомо, 16 липня 2015 року голова Закарпатської ОДА Г. Москаль своїм розпорядженням з 17 липня встановив новий розпорядок робочого дня в Закарпатській облдержадміністрації - з 8.00 до 17.00 год. з перервою на обід з 12.00 до 13.00 год. Розпорядженням також рекомендовано всім райдержадміністраціям, міськвиконкомам, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, бюджетним установам, організаціям встановити відповідний розпорядок робочого дня. До 17 липня 2015 року працівники Закарпатської ОДА та багатьох установ в області починали робочий день з 9.00.