На засіданні РНБО Порошенко заявив про надання Москалю карт-бланшу на Закарпатті

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, глава держави Петро Порошенко наголосив на засіданні РНБО: «Маємо вжити невідкладних заходів щодо запобігання та нейтралізації загроз у сфері державної безпеки в умовах активізації зовнішнього втручання з боку агресора, з боку Росії у внутрішні справи України, реалізації нею сценаріїв, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації з використанням кримінальних, етнонаціональних та соціально-економічних чинників».

Президент відзначив активізацію цих дій за останні два тижні.

Порошенко наголосив, що факт збройного зіткнення, що відбувся на території Мукачівського району Закарпатської області, свідчить про необхідність кадрового оновлення і посилення державних адміністрацій, територіальних органів МВС, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби та Служби безпеки України у Закарпатській області.

«Відповідні кадрові рішення вже були, висновки зроблені. І це лише початок», – сказав Порошенко.

Читайте такожПрезидент розглядає три кандидатури на посаду голови Луганської ОДА

Президент наголосив, що від нового голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля очікує подальших пропозицій щодо наведення порядку в регіоні.

«У Геннадія Москаля – повний карт-бланш і прямий зв'язок зі мною вдень і вночі», – підкреслив глава держави.

За словами Порошенка, «перші результати та перші кроки голови ОДА свідчать про те, що наведення порядку і подолання клановості, відсторонення від корита контрабанди традиційних кланів, які існували на Закарпатті, починає нарешті відбуватися».