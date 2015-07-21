Винних у катастрофі "Боїнга" не назвуть до початку роботи міжнародного трибуналу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Вона зазначила, що для проведення кримінального розслідування була створена слідча група і розслідування ще триває. “Водночас воно є закритим і конфіденційним, і його результати не будуть надані на публічне обговорення”, - сказала Зеркаль.

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Саме тому, за її словами, на початку квітня виникла ідея створення міжнародного трибуналу, який би неупереджено міг розглянути всі факти пов'язані з катастрофою літака і притягнути винних до відповідальності. Вона зазначила, що створення такого трибуналу дасть можливість притягти до відповідальності громадян різних країн не зважаючи на громадянство. Вона зазначила, що кримінальне розслідування проводиться прокуратурою Нідерландів у співпраці з прокурорами України, Австралії, Бельгії, Малайзії. “Вони розслідують кримінальну справу, обставини кримінальної справи зазвичай не розповсюджуються поки не буде винесено рішення суду. В даному випадку судом, на який всі сподіваються, має стати міжнародний трибунал”, - сказала Зеркаль.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів про те, що до початку розгляду цієї справи міжнародним трибуналом не можна буде дізнатися, хто є винним і кого буде викликано як свідка, Зеркаль зазначила: “Звичайно ні. Це судовий процес. Зважаючи, що зона, в якій виникла катастрофа, перебуває під контролем бойовиків і російських найманців і до неї немає доступу, є обмежені можливості щодо збору доказової бази і її вивчення. Водночас Зеркаль зазначила, що розслідування готове надавати інформацію на запити судового органу, яким може стати трибунал.