США погодилися допомогти Саакашвілі реформувати митницю

Як передає кореспондент УНІАН, підписання документа відбулося сьогодні в Одесі.

США також сприятимуть обладміністрації у наданні безкоштовних юридичних послуг волонтерам, навчанні поліцейських. Як зазначив Браунфілд, США допоможуть команді голови ОДА створити відкритий, прозорий порядок добору кадрів.

"Подібний порядок надасть такі кадри, які не будуть займатися корупцією. Ми будемо працювати разом з командою губернатора, щоб залучити громадянське суспільство до всіх заходів із боротьби з корупцією", - сказав Браунфілд, наголосивши, що США повністю підтримують антикорупційну боротьбу в Одесі.

За словами Саакашвілі, в Одесі буде працювати єдина служба, яка займеться питаннями корупції.

"Сполучені Штати будуть допомагати боротися з корупцією, організованою злочинністю, оскільки в Одесі – це велика проблема. Ми створимо тут нову митницю технічною групою, яку разом з нами будуть створювати Сполучені Штати", - зазначив Саакашвілі.

Під час підписання меморандуму також зазначалося, що США візьмуть активну участь у створенні нового центру адміністративних послуг, а в серпні Одесу почне патрулювати нова поліція, співробітників якої допомагають навчати американські інструктори.

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Голова ОДА також наголосив, що США вперше підписали такий меморандум з окремим українським регіоном.