США можуть розширити програму підготовки українських бійців – WSJ

США і Україна планують збільшити масштаби підготовки українських військових.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Wall Street Journal.

Представники США, за даними газети, почали планування можливого розширення програми підготовки, шукаючи необхідне фінансування.

Однак, за словами чиновників, останнє слово залишається за Білим домом, але там поки не коментують цю інформацію.

Начальник штабу сухопутних військ США генерал Рей Одієрно заявив, що український уряд ясно висловлює бажання розширити масштаби підготовки.

Читайте такожРада ратифікувала Угоду про співпрацю з НАТО

Генерал заявив, що він підтримує плани України по розширенню потенційних можливостей тренувальної бази.