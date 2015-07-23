Тука розповів, як буде формувати команду Луганської ОДА

Про свої плани він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Туки, принциповим питанням щодо можливості продовжувати роботу в ОДА буде причетність до сепаратистського руху і корупції.

Читайте такожПорошенко призначив Москаля на посаду голови Закарпатської ОДА - "одного з найкращих губернаторів"

"По-перше, треба розуміти, що далеко не всі люди - чиновники - далеко не всі з них замазані або в корупційній діяльності, або в сепаратистському русі. Далеко не всі. Тому, якщо людина сумлінно виконує свої обов'язки і ні в чому не заплямована, то я не виключаю того, що він буде далі працювати. Але є люди, які уникли покарання за підтримку сепаратистів, а по-друге, ми перевіримо діяльність прокуратури і СБУ, з розслідувань щодо корупційної діяльності", - сказав Тука.

Раніше УНІАН повідомляв, що Георгій Тука був призначений на посаду глави Луганської області 22 липня. На сайті президента опубліковано указ, а Лою представлений активу області.