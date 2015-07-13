В Одеській ОДА продовжуються чистки: ліквідовано ще шість управлінь - ЗМІ
Тривають кадрові чистки в Одеській облдержадміністрації. Ліквідовані ще шість управлінь.
Цю інформацію «Думской» підтвердив співробітник прес-служби ОДА Юрій Жаров.
За його словами, мова йде про управління інформаційної політики комунікацій з громадськістю, містобудування та архітектури, у справах фізкультури та спорту, охорони об'єктів культурної спадщини та у справах сім'ї та молоді.
«Не всі з них остаточно ліквідують, деякі будуть об'єднуватися з іншими управліннями», — сказав співробітник прес-служби.
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На уточнююче питання про число службовців, що потрапили під скорочення, він відповів, що зараз в ОДА числиться 781 чоловік, а найближчим часом їх буде 404.
Нагадаємо, 3 липня голова Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі ліквідував відділ внутрішнього аудиту та управління взаємодії з правоохоронними органами.