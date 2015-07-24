Нардеп від БПП пропонує зняти недоторканність з Лозового

Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів, передає прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

“Наша фракція голосувала за зняття депутатської недоторканності і вважаємо, що це пережиток минулого, тим більше, коли йдеться про кримінальні злочини. А, наскільки мені відомо, що стосується пана Лозового, йдеться виключно про кримінальний злочин, то тут потрібно дати можливість прокуратурі проводити необхідні слідчі дії", - наголосив нардеп.

Читайте такожЛозовий відреагував на бажання ГПУ арештувати його: "Я не боюсь в'язниці"

Крім того, він зазначив, що наразі вони не обговорювали це питання на фракції.

"Але коли воно буде обговорюватися, буду пропонувати фракції підтримати це питання", – заявив Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шокін заявив, що вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.