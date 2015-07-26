Порошенко пообіцяв підписати закон про національну поліцію найближчими днями

Президент України Петро Порошенко зазначає, що підпише закон про національну поліцію найближчими днями.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

“Я впевнений в тому, що закон треба підписати, і найближчими днями він буде підписаний”, - сказав він.

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Разом з тим, Порошенко додав, що має певні зауваження до даного закону, які він викладе парламенту.

Президент наголосив, що поліція має бути деполітизовна.