Порошенко пообіцяв підписати закон про національну поліцію найближчими днями
00:57, 26 липня 2015Політика
625 0
Разом з тим, Порошенко додав, що має певні зауваження до даного закону, які він викладе парламенту.
Порошенко пообіцяв дуже скоро підписати закон про поліцію / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко зазначає, що підпише закон про національну поліцію найближчими днями.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.
“Я впевнений в тому, що закон треба підписати, і найближчими днями він буде підписаний”, - сказав він.
Читайте такожДАІ працюватиме до створення територіальних органів патрульної служби
Разом з тим, Порошенко додав, що має певні зауваження до даного закону, які він викладе парламенту.
Президент наголосив, що поліція має бути деполітизовна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter