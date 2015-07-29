Новий заступник Шокіна заявив, що не підпадає під люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Севрук сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи інформацію, що нібито він підпадає під люстрацію.

"У нас згідно закону підпадають під люстрацію прокурори районів міста Києва, які працювали під час Революції Гідності, я не працював на той момент, я вже більше року працював в Генеральній прокуратурі, або керівники самостійних підрозділів Генеральної прокуратури", - заявив Севрук.

При цьому він зазначив, що в зазначений період часу працював "заступником начальника управління, яке входило у головне управління".

"Тому я не був керівником самостійного підрозділу і не підпадаю під люстрацію. Всі документи на люстраційну перевірку я подав, це відображено на сайті Генеральної прокуратури", - відзначив Севрук.

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Також перший заступник генпрокурора сказав, що на даний час не отримав лише висновку від МВС, але сподівається отримати найближчим часом, і буде прийнято остаточне рішення з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, Севрук очолював у Генпрокуратурі Головне управління нагляду у кримінальних провадженнях.

Учора, 28 липня, генеральний прокурор Віктора Шокін заявив, що призначив Севрука своїм першим заступником замість Володимира Гузиря.