Богословська порівняла харківський базар з німецьким Рейхстагом

Фракція Партії регіонів ставитиме питання про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради у разі порушення ним Регламенту ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в інтерв’ю журналістам народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів).

«Якщо спікер піде на таке порушення регламенту, то ми будемо ставити питання про недовіру спікеру Арсенію ЯЦЕНЮКУ», - підкреслила вона.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, вчора на вечірньому засіданні ВР розглядався законопроект про Кабінет Міністрів України і продовження його розгляду мало бути на ранковому засіданні. Водночас, сказала вона, «БЮТ перейшов до агресивної екстремістської політики» і робить все для того, щоб дане питання не було розглянуто.

За її словами, вчорашня пожежа в Харкові - «це така ж провокація, як колись в Німеччині, коли підпалювали Рейхстаг». «Це абсолютна аналогія», - додала вона. І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що БЮТ «намагається ставити політичні питання, щоб зірвати слухання закону про Кабінет Міністрів України».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) заявив, що правоохоронні органи мають надати інформацію Верховній Раді щодо ситуації, що склалася у Харкові і, зокрема на ринку «Барабашово».