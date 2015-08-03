У Кучми повідомили про зустріч учасників переговорів у Мінську з представниками бойовиків

Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер в Facebook.

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«У Мінську після засідання тристоронньої контактної групи її учасники працюють далі: зустріч триває із запрошенням представників «ДНР» й «ЛНР», - написала Оліфер.

У Мінську після засідання Тристоронньої контактної групи її учасники працюють далі: зустріч триває з запрошенням представників т. зв. "ДНР" і "ЛНР". Posted by Дарка Оліфер on 3 серпня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, зустріч тристоронньої контактної групи за участю офіційних представників України, Росії та ОБСЄ Леоніда Кучми, Азамата Кульмухаметова і Мартіна Сайдіка щодо Донбасу відбулася сьогодні у другій половині дня, після засідань робочих підгруп (з безпеки, економічних, політичних і гуманітарних питань).

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко доручив тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони по лінії розмежування.