Яценюк обговорив з делегацією Конгресу США виклики і завдання, що стоять перед Україною

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Яценюк прийняв делегацію Конгресу США сьогодні в Києві.

"У ході бесіди йшлося про найгостріші виклики та завдання на порядку денному України: від захисту незалежності та територіальної цілісності від російської агресії до актуальних питань внутрішньодержавних реформ", - зазначається в повідомленні.

За даними Департаменту інформації, у виступах американських конгресменів йшлося, що "виклики, що стають перед Україною, вражають, але також вражає самовідданість уряду України та його практичні дії, які дають відповіді на великий масштаб безпекових, економічних, соціальних і гуманітарних проблем".

Під час розмови відбувся обмін думками стосовно найнагальніших завдань українсько-американського двостороннього діалогу і, зокрема, головних орієнтирів у співпраці з Конгресом США.

Глава українського уряду висловив вдячність за тверду підтримку України з боку Сенату і Палати представників Сполучених Штатів.

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"Єдність навколо України, яку демонструють американські партнери, є єдністю навколо спільних ідеалів свободи і демократії. Ми вдячні за відчутну і практичну солідарність з нашим народом і покладаємося на подальші практичні кроки, які дозволять зміцнити українську безпеку, реалізувати план урядових реформ і упевнити гідну перспективу для вільного і заможного життя нашого народу", - зазначив Яценюк.