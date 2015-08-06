Порошенко обговорив з делегацією Конгресу питання участі компаній США у приватизації в Україні

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі співрозмовники обмінялися думками щодо стану виконання Мінських домовленостей і зусиль для припинення агресії з боку Росії, в тому числі у політичній площині.

Порошенко висловив подяку за підтримку Сполученими Штатами України і підкреслив необхідність подальших кроків з метою деескалації ситуації і реалізації раніше узгоджених сторонами заходів у сфері безпеки, гуманітарній та політичній сферах.

Президент особливо відзначив важливу роль Конгресу США у підтримці незалежності і суверенітету нашої держави, надання допомоги у зміцненні його обороноздатності, впровадженні внутрішніх реформ і стабілізації економічної ситуації, а також висловив сподівання, що така підтримка буде зміцнюватися й надалі.

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Сторони обговорили також питання більш тісної взаємодії між США і Україною в питаннях кібербезпеки, у військовій і військово-технічній сфері та підтримки реформ в Україні, зокрема в енергетичному секторі. Окрему увагу було приділено залученню та захисту американських інвестицій в Україні та участі американських компаній у приватизації в нашій державі, зазначається в повідомленні.

Глава держави підкреслив активну позицію української влади щодо подальшої деолігархізації і подоланні корупції, у тому числі шляхом більш активного залучення американських фахівців для боротьби з відмиванням «брудних грошей».

Голова делегації Конгресу США Ненсі Пелосі висловила слова солідарності американського народу з Україною і запевнила Порошенка у подальшій підтримці США нашої держави в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.