Яценюк закрив засідання, щоб не чути ні про Харків, ні про ще якогось біса

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК закрив сьогоднішнє пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зазначив, що засідання закрито відповідно до рішення керівників фракцій парламенту.

Коли в залі прозвучали вигуки з приводу закриття засідання, А.ЯЦЕНЮК зазначив, «зустрічаєтесь ви в кабінеті голови ВР, розповідаєте одне, а виходячи на люди, хочете з красивим лицем піти».

«Давайте підемо з нормальним лицем зараз», - зазначив він.

За його словами, сьогодні проголосовано постанову, яка стосується чорнобильської аварії і, «давайте будемо себе поводити як нормальні достойні люди».

«Чи зараз знову одні – Харків, другі – ще якогось біса», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.