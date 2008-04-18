Яценюк закрив засідання, щоб не чути ні про Харків, ні про ще якогось біса
11:09, 18 квітня 2008Політика
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Спікер звинувачує у лицемірстві
Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК закрив сьогоднішнє пленарне засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зазначив, що засідання закрито відповідно до рішення керівників фракцій парламенту.
Коли в залі прозвучали вигуки з приводу закриття засідання, А.ЯЦЕНЮК зазначив, «зустрічаєтесь ви в кабінеті голови ВР, розповідаєте одне, а виходячи на люди, хочете з красивим лицем піти».
«Давайте підемо з нормальним лицем зараз», - зазначив він.
За його словами, сьогодні проголосовано постанову, яка стосується чорнобильської аварії і, «давайте будемо себе поводити як нормальні достойні люди».
«Чи зараз знову одні – Харків, другі – ще якогось біса», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.
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