Переговори про приєднання НУ до коаліції ведуть Ющенко і Янукович

Один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що перемовини про можливість входження «Нашої України» до коаліції тривають незважаючи на заяви представників цієї політичної сили, які заперечують цей факт.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що консультації про створення широкої коаліції сьогодні ведуться. «І ця тема була сьогодні однією з головних на зустрічі Президента з кандидатом на посаду прем’єр-міністра Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Якщо хтось персонально не хоче, щоб його прізвище називали серед тих, хто бере участь у переговорах, вважаємо, що вони там не були», - підкреслив Є.КУШНАРЬОВ.