Томенко тішиться, що Балога вже не буде вчити уряд і українців, як жити

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО позитивно оцінив позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо статусу його Секретаріату.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

На переконання М.ТОМЕНКА, відкрита політична дискусія, що відбулася протягом останнього тижня стосовно суспільно-політичної ситуації в України, дала позитивні результати.

Депутат назвав позитивним результатом тижня позицію Президента України, який оцінив статус Секретаріату Президента як своєрідної технічної служби сантехніків, яка повинна допомагати главі держави, а не керувати країною. Депутат нагадав, що учора на брифінгу в донецьку В.ЮЩЕНКО заявив: „Секретаріат Президента – що це за інституція? Що це за інститут держави? Я Президент, у мене є технічний апарат, якому я щодня даю інструкції, що необхідно робити”. За його словами, „це апарат із забезпечення технічних доручень і робіт, які я здійснюю як глава держави. Тому давайте говорити про Президента, а не про технічну службу, не про канцелярію, не про сантехніків”.

Після цієї заяви, переконаний М.ТОМЕНКО, Секретаріат Президента як „канцелярія” глави держави виконуватиме конституційно передбачену роль консультативного дорадчого органу, і країна не буде щоденно у ЗМІ слухати тексти листів, доручень чи розпоряджень з настановами, як діяти уряду, а українцям – як жити.

Тому М.ТОМЕНКО вважає дуже важливим, що серйозна і відверта політична дискусія про стан справ в Україні допомогла зняти цілу низку проблем, які заважали уряду та коаліції демократичних сил виконувати свою програму і працювати в інтересах людей.