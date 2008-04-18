Луценка хвилює, чому люди з темним минулим мають найбільший капітал в Україні

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО занепокоєний «відпливом» українського капіталу за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами міністра, «на сьогодні сума виведеного капіталу в чотири рази більша, ніж це було в 2005 році».

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «це основна тема відмивання грошей, насамперед, для Донбаського регіону, сьогодні миють гроші саме так».

В цілому, за словами міністра, його хвилює, чому люди “з темним минулим» мають найбільший капітал в Україні.

«Так, мене, як і все суспільство України, хвилює, чому люди з темним минулим мають найбільші капітали в Україні. Так, мене хвилює, звідки беруться гроші на колосальну фінансову підтримку політичних організацій, які виходять з явно нелегально задокументованих коштів; так, мене хвилює, чому з України мільярдами виводяться ресурси на рахунки закордонних банків», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр акцентував, що мафія як така не може мати регіональної приналежності, тут не можна «використовувати якісь географічні назви в понятті «мафія».

Продовжуючи цю тему, Ю.ЛУЦЕНКО додав, що він незадоволений роботою УБОЗ у Донецькій області, адже було зафіксовано тільки один хабар за три місяці. «Тому я вважаю, що УБОЗ сидить в окопах і не вилазить і не дає законну оцінку посадовцям, які колись, а можливо, й сьогодні, діють, порушуючи закон», - сказав міністр.