Завтра Тимошенко виведе міністрів на суботник

Завтра, 19 квітня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та інші члени уряду візьмуть участь у акції з благоустрою Києва.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті БЮТ, суботник розпочнеться об 11.00 у Києві за адресою вул. В. Порика, 7-9. Після завершення заходу запланований брифінг для ЗМІ.