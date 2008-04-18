Завтра Тимошенко виведе міністрів на суботник
15:39, 18 квітня 2008Політика
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Старт об 11:00
Завтра, 19 квітня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та інші члени уряду візьмуть участь у акції з благоустрою Києва.
Як йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті БЮТ, суботник розпочнеться об 11.00 у Києві за адресою вул. В. Порика, 7-9. Після завершення заходу запланований брифінг для ЗМІ.
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