Хорошковський каже, що він Тимошенко не конкурент

Голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не претендує на посаду прем`єр-міністра, оскільки впевнений, що прем`єр-міністром має бути лідер, який має необхідну підтримку в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

«Прем`єр-міністр - це лідер політичної сили або коаліції політичних сил. Прем`єр-міністр, у якого немає підтримки в парламенті, - це ніхто. На сьогодні Україна знаходиться на іншому рівні розвитку, і спонтанні фігури, які виконуватимуть технічну роль, - вони не зможуть розвивати державу», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що сьогодні, обіймаючи посаду голови Держмитслужби, «знаходиться на своєму місці».

*** У журналістських колах обговорюється інформація про можливе призначення В.ХОРОШКОВСЬКОГО на посаду прем`єр-міністра у разі відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.