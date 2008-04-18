До Кріля приєднується Супрун

Лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ і голова Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН прийняли рішення про початок процесу об’єднання двох політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру” та НДП, лідери політичних сил створили координаційну групу, яка має виробити спільний план дій.

«Ми вітаємо кроки наших колег з НДП, спрямовані до об’єднання зусиль політичних сил над вирішенням проблем в державі”, - наголосив І.КРІЛЬ, додавши, що “це державницька і патріотична позиція, якої чекає українське суспільство. За його словами, “саме об’єднання впливових та патріотично налаштованих політиків, а також політичних сил, і є метою створення “Єдиного центру”. “Я впевнений, що це лише початок такого процесу», - підкреслив І.КРІЛЬ.

У свою чергу Л.СУПРУН заявила, що «мовчазне спостерігання за тим, як окремі політично-олігархічні групи роздирають державу, - неприпустиме. Саме тому ми закликаємо до консолідації суспільства”. “Настав час об’єднатись для формування потужної демократичної сили, яка представлятиме та захищатиме інтереси українського суспільства», - наголосила Л.СУПРУН.