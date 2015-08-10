Суд арештував Range Rover, Mercedes-Benz та будинок екс-міністра Лавриновича

Всі чотири рішення ухвалювала суддя Світлана Шапутько.

Так, було накладено арешт на машини: Land Rover Range Rover, чорного кольору, 2010 року випуску, автомобіль Mercedes-Benz S 500L, чорного кольору, 2010 року випуску, автомобіль Peugeot 306 1.4, білого кольору, 1996 року випуску, передає Українська правда.

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Також арештовано будинок, однак адреса і інши подробиці щодо нього в реєстрі судових рішень не вказані.

Слідчий Альохін просив суд прийняти відповідні рішення з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

Лавринович підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В ухвалі суду зазначається, що розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась..

Крім того, в рішення зазначається, що "підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, не були присутні при розгляді питання про арешт майна".

"Вони мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом", - сказано в повідомленні.

Раніше Печерський районний суд Києва призначив Лавриновичу заставу в розмірі 1,2 млн гривень.

Лавринович заявляв, що не має наміру вносити суму застави до розгляду апеляції. Однак все ж таки вніс заставу 7 серпня.