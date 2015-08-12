Магера: зміна складу ЦВК буде ефективніше після виборів

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Як на мене, більш ефективно було б вже завершити виборчий процес, а потім нехай парламент з Президентом повертаються до цього питання і його вирішують", - сказав Магера.

Він вважає, що зміна складу ЦВК може частково вплинути на вибори.

"Під час виборчого процесу такі речі, як правило, не роблять. У Верховної Ради та Президента було достатньо часу, щоб вирішити кадрове питання щодо членів ЦВК відразу після президентських або парламентських виборів", - заявив він.

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"З одного боку, я підтримую норму про те, що, коли у члена ЦВК закінчується семирічний термін з моменту призначення, він продовжує виконувати свої обов'язки - бо вакууму влади в країні бути не може. Якщо ми говоримо про відповідальну владу, відповідальна влада повинна з цього починатися. А, з іншого боку, я вважаю, що це має бути вже сигнал для парламентських фракцій і Президента домовлятися щодо кандидатур до складу ЦВК", - сказав Магера.

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія просить Верховну Раду невідкладно визначити перелік адміністративно-територіальних одиниць, в яких чергові вибори депутатів обласних, окремих районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів і рад об'єднаних територіальних громад на території Донецької та Луганської областей 25 жовтня 2015 року проводитися не будуть.