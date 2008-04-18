Якби вибори в Києві відбулися цієї неділі (опитування)

Якби вибори мера Києва відбулися наступної неділі, то переможцем став би Віталій КЛИЧКО.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в квітні 2008 року соціологічною компанією „Інтерсоціосистема”, які передані УНІАН.

Зокрема, за В.КЛИЧКА віддали б свої голоси 32,6% опитаних. Чинний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набрав би 22,2% голосів, Олександр ТУРЧИНОВ – 6,7%, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 6% та Микола КАТЕРИНЧУК - 5,5%.

При цьому, якби вибори проводилися в два тури, то в другому турі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав би майже ту саму кількість голосів – 22,8%. Натомість В.КЛИЧКО збільшив би кількість своїх прихильників до 42,1%.

Серед опитаних мають намір в будь-якому разі взяти участь в голосуванні на виборах мера міста Києва 66,2% киян. При цьому 22,8% респондентів остаточно ще не визначились з тим, чи скористуються своїм правом обирати, та 12% не підуть на вибори мера міста Києва в жодному разі.

Всього було опитано 2013 респондентів методом поквартирного анкетування за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва (старше 18 років) за віком та статтю. Кількість опитаних в кожному районі є пропорційною до кількості мешканців старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.