Зареєстровано ще 9 кандидатів у мери Києва (прізвища)
22:24, 18 квітня 2008Політика
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Загалом їх уже 70
Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови ще 9 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, КМТВК сьогодні були зареєстровані самовисуванці: Віктор МУДРИК, Сергій КРАВЧЕНКО, Валентин СКРИПЕЦЬ, Станіслав ІВАНОВ, Тарас ВАЩИШИН, Леонід ОМЕЛЬЧЕНКО, Валерій СКРИПСЬКИЙ, Михайло ВУЛАХ і Василь БАБЕНЮК.
Таким чином, на сьогодні зареєстровано 70 кандидатів у мери Києва.
Позачергові вибори столичного міського голови призначені на 25 травня.
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