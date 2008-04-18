Зареєстровано ще 9 кандидатів у мери Києва (прізвища)

Загалом їх уже 70

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови ще 9 осіб. Як передає кореспондент УНІАН, КМТВК сьогодні були зареєстровані самовисуванці: Віктор МУДРИК, Сергій КРАВЧЕНКО, Валентин СКРИПЕЦЬ, Станіслав ІВАНОВ, Тарас ВАЩИШИН, Леонід ОМЕЛЬЧЕНКО, Валерій СКРИПСЬКИЙ, Михайло ВУЛАХ і Василь БАБЕНЮК. Таким чином, на сьогодні зареєстровано 70 кандидатів у мери Києва. Позачергові вибори столичного міського голови призначені на 25 травня.

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