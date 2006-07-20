Янукович-прем`єр: 44 проти 39

44% українців позитивно або більш-менш позитивно оцінюють кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра. Повністю чи частково проти - 39,4%

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

28,5% опитаних цілком позитивно ставляться до кандидатури В.ЯНУКОВИЧА, 15,5% – більш позитивно, ніж негативно.

11,7% українців - "посередині", вважаючи його кандидатуру і позитивною, і негативною водночас.

9% – налаштовані більше негативно, ніж позитивно, 30,4% опитаних висловили цілком негативне ставлення.

4,7% - байдужі, 0,2% - не відповіли на запитання.

На запитання, як у цьому випадку має діяти Президент, 48,2% опитаних відповіли, що Віктор ЮЩЕНКО має внести пропозицію про призначення В.ЯНУКОВИЧА прем’єром на розгляд парламенту, 32,1% вважає, що цього робити не слід, 5,3% - байдужі до цього, 14,4% - не змогли відповісти на запитання.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 18 липня 2006 року в усіх регіонах України. Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у 122 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.