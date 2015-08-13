Народного депутата Єремеєва поховають у Рівненській області

Про це повідомляє прес-служба народного депутата.

Як зазначається в повідомленні, поховальна панахида народного депутата України Єремеєва Ігоря Мироновича відбудеться у суботу, 15 серпня.

Поховання відбудеться в с. Острожець Рівненської області.

Як повідомляв УНІАН, прощання із народним депутатом України Ігорем Єремеєвим відбудеться у суботу, 15 серпня, в Луцьку.

Про це повідомляється на сайті Луцької міської ради.

Згідно з інформацією оргкомітету з питань організації похорону Єремеєва, відспівування померлого відбудеться в суботу у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Початок о 10:00.

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З 11:00 до 13:00 в обласному українському академічному музично-драматичному театрі ім. Т.Шевченка відбудеться прощання з депутатом.

Єремеєв отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. Вдень 26 липня він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні, потім його планували перевезти до Києва. 28 липня Єремеєва доставили на лікування за кордон, в одну з європейських клінік.

12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єремеєв помер у закордонній лікарні.

Сьогодні, 13 серпня, у депутатській групі "Воля народу" офіційно повідомили про смерть Єремеєва.

Єремеєв народився у 1968 році в селі Острожець Млинівського району Рівненської області. У 1992 році створив приватне підприємство “Континіум” (нафтопереробка, АЗС, харчова промисловість). Був народним депутатом IV, VII та VIII скликань, обраним в окрузі №23, Волинська область.

У ВР VII скликання став співголовою депутатської групи "Суверенна європейська Україна". У ВР VIII скликання був обраний головою групи "Воля народу".