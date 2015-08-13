Голова Антикорупційного бюро порадив ГПУ звертатися до Британії щодо роз'яснень про його поїздку

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" в четвер.

При цьому він рекомендував звертатися до британської сторони щодо роз'яснень про його відрядження.

Ситник наголосив, що йому не оголошували підозру про вчинення злочину. Крім того, директор Антикорупційного бюро повідомив, що направив, зокрема, президенту України та Верховній Раді звіт про перші місяці діяльності структури.

Також, за його словами, у запрошенні від англійської сторони містилася пропозиція прибути для зустрічі з правоохоронними органами Великобританії Ситнику та його першому заступнику Гізо Углаві. Там же зазначалося, що переліт і проживання сплатить сторона, яка приймає.

Говорячи про переліт до Великобританії своєї дружини, Ситник сказав: "З моєї заробітної плати ми сплатили їй квиток до Лондона, у неї була особиста мета - відвідати своїх родичів у Лондоні".

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"Що стосується Ірини Данько, то вона забезпечує комунікацію з міжнародними донорами, представниками урядових та неурядових організацій, та її оплату перельоту і проживання здійснювала британська сторона", - розповів Ситник.

Він також повідомив, що отримав лист від посольства Великобританії в Україні, в якому зазначалося, що якщо Генпрокуратура України має якісь сумніви у зв'язку з цією поїздкою, то їй слід звернутися до британської сторони щодо пояснень.

Відповідаючи на питання про можливість відставки, Ситник сказав, що не бачить для цього жодних підстав і не розглядає такого варіанту.

Раніше УНІАН повідомляв, що ГПУ розпочала досудове розслідування проти керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зв'язку з тим, що він включив свою дружину Ганну Ситник і «таємничого» радника Ірину Данько до складу офіційної делегації для поїздки у Великобританію.