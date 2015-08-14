Суд поновлює розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передавав УНІАН, судове засідання було перенесено через неявку адвоката Пукача Григорія Демиденка.

Читайте такожПодільський підозрює, що на адвоката Пукача тиснуть Генпрокуратура і судДо початку судового засідання потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський, якого 11 серпня суд за неналежну поведінку позбавив права на певний час бути присутнім на засіданні, намагався прорватися у зал, але зробити це йому перешкодили співробітники судової міліції "Грифон".

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.