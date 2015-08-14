Суд поновлює розгляд скарги на вирок Пукачу

11:00, 14 серпня 2015
Політика
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Раніше Апеляційний суд Києва переніс на 11.00 п'ятниці розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

УНИАН

Як передавав УНІАН, судове засідання було перенесено через неявку адвоката Пукача Григорія Демиденка.

Читайте такожПодільський підозрює, що на адвоката Пукача тиснуть Генпрокуратура і судДо початку судового засідання потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський, якого 11 серпня суд за неналежну поведінку позбавив права на певний час бути присутнім на засіданні, намагався прорватися у зал, але зробити це йому перешкодили співробітники судової міліції "Грифон".

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

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