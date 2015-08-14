Суд поновлює розгляд скарги на вирок Пукачу
11:00, 14 серпня 2015Політика
73 0
Раніше Апеляційний суд Києва переніс на 11.00 п'ятниці розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
У 2012 році суд засудив його до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе / УНІАН
Як передавав УНІАН, судове засідання було перенесено через неявку адвоката Пукача Григорія Демиденка.
Читайте такожПодільський підозрює, що на адвоката Пукача тиснуть Генпрокуратура і судДо початку судового засідання потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський, якого 11 серпня суд за неналежну поведінку позбавив права на певний час бути присутнім на засіданні, намагався прорватися у зал, але зробити це йому перешкодили співробітники судової міліції "Грифон".
Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter