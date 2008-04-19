Блок Черновецького заявляє, що на його активістів скоєно напад

Сьогодні в Києві на молодих активістів блоку Леоніда Черновецького було здійснено напад, унаслідок чого вони були зазнали фізичного тиску. Про це заявив депутат фракції Блоку Леоніда Черновецкого в Київраді Сергій Березенко.

«На заклик Київського міського голови Леоніда Черновецького взяти участь у весняній толоці відгукнулися десятки тисяч людей. І сьогодні, на вул. Порика, де проходив мітинг на підтримку БЮТ і очікувалася участь прем`єр-міністра, відбувся незрозумілий і жахливий інцидент, коли молоді активісти Блоку Леоніда Черновецького, які займалися впорядкуванням і прибиранням території, зазнали фізичного тиску з боку невідомих бритоголових молодчиків. В результаті – їм не дали провести захід з прибирання, а також було знищено намет з символікою Блоку», - заявив депутат Київради.

Він підкреслив, що подібні методи тиску і провокацій недопустимі в демократичній країні.

«Фізичний тиск і провокації відносно молоді, яка вийшла на суботник, показує, що методи, які використовують сили, що називають себе «демократичною коаліцією» такі ж, як і при режимі 2004 року, коли проти будь-якого інакомислення з боку режиму застосовувалася сила. Блок Леоніда Черновецького рішуче протестує проти подібних методів і має намір вжити всіх заходів, визначених законом, для того, щоб винних було покарано», - заявив Сергій Березенко.