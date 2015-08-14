Порошенко створив ще 9 районних військово-цивільних адміністрацій на Донбасі (відео)

Президент підписав відповідний указ / president.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Так, указом утворено районні військово-цивільні адміністрації (ВЦА) по лінії розмежування в Донецькій області: Артемівська, Володарська, Костянтинівська, Тельманівська, Ясинуватська.

Також, відповідно до указу, утворено кілька ВЦА в Луганській області, а саме - в містах Рубіжне, Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля.

Як зазначили в прес-службі, цей указ підготовлено з урахуванням звернень голів Донецької та Луганської ОДА.

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Як прокоментував перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук, «військово-цивільні адміністрації в кількох районах Донецької та містах Луганської області по лінії розмежування були утворені, враховуючи загострення у зоні проведення антитерористичної операції у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної агресії проти України, необхідністю уникнення терористичної загрози та для забезпечення безпеки громадян України».

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський виступає за створення військово-цивільних адміністрацій в усіх районах на неокупованій території Донеччини.

Жебрівський пропонує утворення ВЦА в Артемівському, Великоновосілківському, Володарському, Добропільському, Костянтинівському, Красноармійському, Олександрівському, Слов’янському, Тельманівському, Ясинуватському районах.

На сьогодні військово-цивільні адміністрації діють у Мар’їнському, Волноваському, Першотравневому районах Донецької області, а також у містах Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, селах Побєда Мар’їнського району, Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району.

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука також просив президента України про створення військово-цивільних адміністрацій у всіх районах Луганської області на підконтрольній Україні території та в містах Лисичанську та Рубіжному.