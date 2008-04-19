Червоненко забрав новонародженого сина з пологового будинку (фото)

Голова Національного агентства з підготовки й проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Євген ЧЕРВОНЕНКО сьогодні забрав дружину Ніну і новонародженого сина з пологового будинку.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 квітня 2008 р. Євген ЧЕРВОНЕНКО знову став батьком. Його дружина Ніна народила хлопчика вагою два з половиною кілограми і зростом 48 сантиметрів.

Щасливий батько говорить, що хлопчика він назве Альфредом.

У Євгена ЧЕРВОНЕНКА вже є двоє дітей: у першому шлюбі народилася дочка Олександра, від другого шлюбу він має прийомну доньку Вікторію.

Фото Олександра Синиці /УНІАН