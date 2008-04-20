Яценюк їде до Португалії

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 20-23 квітня відвідає з офіційним візитом Португальську Республіку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виліт спікера до Португалії заплановано на сьогодні на 17.40.

Програмою візиту передбачені зустрічі голови Верховної Ради України з Президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВОЮ, з головою Асамблеї Республіки Португальської Республіки Жайме ГАММОЮ, з Державним міністром та міністром закордонних справ Португалії Луїшем Філіпе Маркешем АМАДУ.

Також заплановані переговори А.ЯЦЕНЮКА з міністром економіки Португалії Мануелем ПІНЬЮ, з президентом Агентства з інвестицій та зовнішньої торгівлі Португалії (АІСЕР) Б.ОРТА та з представниками ділових кіл Португалії.

Голова Верховної Ради України візьме участь у спільному засіданні Комісії з європейських питань, Комісії з питань оборони Асамблеї Республіки та парламентської групи дружби «Португалія-Україна» та у відкритті семінару “Португалія-Україна - Європейський Союз”, організованого Фондом “Open Ukraine - Відкрий Україну”, Португальським інститутом міжнародних відносин та Представництвом Європейської Комісії в Португальській Республіці.

Голова Верховної Ради України також проведе зустріч з керівниками та активістами організацій української громади в Португальській Республіці, під час якої обговорюватиметься питання перебування української громади на території Португалії (українська громада у Португалії є найбільшою у країнах ЄС).

А.ЯЦЕНЮК також дасть інтерв`ю представникам місцевих друкованих та електронних ЗМІ.