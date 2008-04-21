Тимошенко: приватизація буде проведена незважаючи на укази Президента

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що незважаючи на укази Президента Віктора ЮЩЕНКА про припинення приватизації деяких об’ктів, приватизація відбудеться у визначені урядом терміни.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ICTV, показаному в неділю

«Я можу сказати, що нічого не зміниться від цих пустих указів. Гадаю, що приватизація відбудеься у ті строки, які визначив уряд, тому що всі ці укази є просто незаконними», - уточнила прем’єр-міністр.

Вона підкреслила, що зупинення приватизаціїї робиться для того, щоб зірвати проведення в Україні Євро-2012 та виплату заощаджень колишнім вкладникам Ощадбанку СРСР.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що для приватизації Одеського припортового заводу вже зареєструвалось 20 всесвітньо відомих компаній. Це, на її думку, означає, що вони дали найвищу оцінку підготовці об’єкту до приватизації.