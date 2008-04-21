Чорновіл не читав «книжечку», за яку голосував на з`їзді ПР

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив, що "надання російській мові статусу другої державної" залишається "ключовим пріоритетом внутрішньої політики" і має бути внесене до партійної програми. Таким чином, точку зору ПР не тільки не пом`якшили, але і посилили – в старій програмі партії з "мовного" питання містилися обтічні, неконфліктні формулювання, пише "Коммерсантъ-Україна".

За словами джерел Ъ, під час з`їзду ніхто не висловлював заперечень з цього питання. Втім, не всі залишилися задоволені його результатами. Так, депутат Тарас Чорновіл вийшов з Жовтневого палацу одним з останніх; він йшов, низько схиливши голову, і явно намагався уникнути зустрічі з журналістами. На питання щодо тези про другу державну мову і її посилення Чорновіл відповів: "Щось прийняли. А що – не знаю. Я не встиг навіть прочитати цю книжечку, - відповів він, вказавши на теку з новою програмою і статутом партії.

– Як же так? Ви ж голосували за ці документи! – здивувався кореспондент. – Е-е-ех, та ну їх...– не приховуючи смутку, сказав Тарас Чорновіл і, махнувши рукою, пішов геть від своїх однопартійців.