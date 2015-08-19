Лавров хоче присутності бойовиків на зустрічі експертів "нормандської четвірки" в Берліні

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС РФ, про це Лавров заявив за підсумками засідання Ради безпеки Російської Федерації в окупованому Севастополі.

«Щодо «нормандського формату» є розуміння, що завтра наші німецькі колеги збирають у себе юридичних експертів чотирьох країн», - сказав Лавров.

Він відзначив, що кілька днів тому розмовляв з міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром.

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«Я поцікавився, про що розмовлятимуть правники Німеччини, Франції, Росії та України. Він відповів, що потрібно обговорити хід конституційної реформи, на що я, природно, зауважив, що такі питання після Мінських домовленостей потрібно обговорювати за участю Донецька і Луганська, тому що Київ, у відповідності з «Мінськом-2», зобов'язаний безпосередньо погоджувати з "ДНР" і "ЛНР" конституційні поправки, які мають відображати конкретні аспекти, пов'язані з децентралізацією повноважень на користь цих проголошених республік, які будуть частиною України, але будуть мати особливий статус», - сказав Лавров.

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За його словами, Штайнмайєр підтвердив, що Мінські домовленості непорушні й Німеччина продовжує працювати саме над забезпеченням їх повного виконання, а зустріч експертів-правників у Берліні, яку він запропонував провести 20 серпня, буде присвячена саме цьому.

При цьому Лавров заявив, що його здивувала заява українського Міністерства закордонних справ, в якій сказано, що експерти збираються для того, щоб розтлумачити російським представникам те, що прийнята Верховною Радою пропозиція президента України Петра Порошенка про внесення змін до Конституції відповідає Мінським домовленостям.

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«Далі було сказано, щось на кшталт того, що самі ці зміни – прерогатива Української держави, і ніхто не може в них якимось чином втручатися, тому неправильна інтерпретація російською стороною Мінських домовленостей не повинна братися до уваги. ...Можу сказати, що це, звичайно, повна дипломатична безграмотність, тому що Мінські угоди доступні, вони не є якоюсь белетристикою, їх схвалила Рада Безпеки ООН своєю резолюцією, тому вони обов'язкові до виконання», - сказав він.

Лавров упевнений, що завтрашня зустріч експертів у «нормандському форматі» допоможе розставити крапки над «i».

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в черговий раз звинуватив Україну в «штучному нагнітанні ситуації», «недоговороздатності», небажанні «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом» та інших «порушеннях Мінських домовленостей».