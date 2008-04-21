Прокуратура заявляє, що Рудьковського затримали коректно

Прокуратура Києва в ході перевірки не встановила порушень з боку співробітників СБУ під час затримання екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

“Вони (співробітники СБУ - УНІАН) діяли відповідно тим вимогам, які окреслені у законодавстві, - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справа стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) та пред’явлено обвинувачення.

Екс-міністра транспорту затримали співробітники СБУ на проспекті Бажана в Києві 9 лютого і на підставі дозволу суду та протоколу слідчого про затримання доставили М.РУДЬКОВСЬКОГО для подальшого утримання до УСБ України у м. Києві.

У свою чергу адвокати та народні депутати заявили про ряд порушень під час затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО. 14 лютого Генеральна прокуратура України розпочала перевірку законності дій співробітників СБУ під час затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО.

18 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення звільнити М.РУДЬКОВСЬКОГО під підписку про невиїзд.