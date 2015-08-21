100 претендентів на керівні посади в Міноборони пройшли детектор брехні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив т.в.о. першого заступника міністра оборони Петро Мехед.

Він зазначив, що Міністерство оборони й надалі планує використовувати поліграф під час відбору кандидатів на керівні посади.

Також Мехед повідомив, що використання кадровим департаментом Міноборони поліграфа регламентоване відповідним наказом міністра оборони, який завізовано Міністерством юстиції.

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Своєю чергою голова Ради волонтерів при Міноборони Давид Араханія зазначив, що Міністерство оборони закупить три поліграфи. Один пристрій відомству подарувала американська компанія виробник - поліграфів. До сьогодні, уточнив він, Міністерство оборони користувалося послугами приватних компаній, які надають відповідні послуги.

“100 чоловік вже пройшли перевірку, потрібно перевірити ще 700. Ми використовували приватних поліграфологів. Це дорого. Тому необхідно створити окремий центр тестування в середині кадрового департаменту Міністерства”, - сказав він.

Також Араханія додав, що всі кандидати на посади в Міноборони в обов'язковому порядку проходитимуть тестування на поліграфі.