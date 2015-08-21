У Брюсселі Юнкер обговорить з Порошенком виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила речник Єврокомісії Анніка Брейдтхардт, коментуючи візит Петра Порошенка до Брюсселя, запланований на 26-27 серпня.

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"Вони будуть говорити про виконання Мінських домовленостей. Я переконана, що переговори будуть вичерпними", - сказала Анніка Брейдтхардт.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Петро Порошенко заявив, що 26-27 серпня у Брюсселі проведе зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Юнкером та двосторонні переговори з керівництвом Бельгії.