Шуфрич: коаліція не може обійтися без Литвина з ящиком патронів

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) вважає, що неспроможність демократичної коаліції може спровокувати дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

Н.ШУФРИЧ не виключив, що «умовно 30 вересня можуть бути оголошені дострокові парламентські вибори». За словами Н.ШУФРИЧА, у такому разі Президент України Віктор ЮЩЕНКО не порушить Конституцію, оскільки пройде рік з дня проведення попередніх дострокових виборів народних депутатів.

Він нагадав, що після травневих свят залишиться 4 місяці до того часу, коли можуть бути оголошені дострокові вибори. «Дострокові вибори може спровокувати тільки коаліція своєю неспроможністю», - переконаний Н.ШУФРИЧ. За його словами, коаліція сьогодні не може ухвалювати будь-які рішення, і їй «або ЛИТВИН має піднести ящик з патронами, або хтось інший має голосувати «за»».

Н.ШУФРИЧ зазначив, що «цього року люди нас проклянуть, якщо ми підемо на дострокові вибори, оскільки це ще одна криза».

Коментуючи заяву голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА про нібито підготовлюваний сценарій ухвалення змін до Конституції, підвищенні прохідного виборчого бар`єру для політичних сил і призначенні дострокових парламентських виборів, Н.ШУФРИЧ сказав, що у спікера «останнім часом якісь марення – у вигляді ГКЧП або путчистів».

Він зазначив, що «для військового путчу я підстав поки що не бачу – генералів у нас немає, які могли б путч провести, слава Богу». Він додав, що «хунти у нас бути не може».

За словами Н.ШУФРИЧА, він не знає, що мав на увазі А.ЯЦЕНЮК «під ГКЧП». Він нагадав, що ГКЧП проводила владу і, можливо, А.ЯЦЕНЮКУ, щось більше відоме, оскільки «він ближчий до влади». “Не треба примари боятися, тим більше з минулого», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він не заперечує, що є окремі ініціативи народних депутатів з приводу змін до Конституції, але «говорити про конкретику поки що передчасно». «Я не думаю, що Україна переживе ще одні дострокові вибори», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у ВР А.ЯЦЕНЮК заявив, що парламенту не вдасться влаштувати переворот і внести зміни до Конституції в його відсутність. Він закликав депутатів не втягувати себе в політичні інтриги, не ставати «путчистами і ГКЧПістами».

20 квітня в інтерв`ю телеканалу "Інтер" голова Верховної Ради заявив про існування сценарію проведення нових дострокових парламентських виборів.

"Мені відомий сценарій, який пропонувався: давайте максимально підвищимо прохідний бар`єр, давайте внесемо зміни до Конституції, це стане підставою для дострокових виборів, а потім прийдемо і швиденько розділимо владу", - повідомив спікер.

За його словами, він "категоричний супротивник того, щоб політичні сили користувалися достроковими виборами тільки для одного: щоб розподілити електорат, який не розподілено, викинути політичні сили, які мають невисокий рівень підтримки і сформувати біпартійність”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ця ідея вже давно крутиться в українських політичних кругах. "Давайте розділимо країну на дві зони відповідальності. Перша – це зона відповідальності тих, хто набере найбільшу кількість голосів, а друга – це опозиція. І всі будуть при кориті. Такої політичної конструкції не буде", - запевнив голова ВР.