Громадська думка напередодні виборів у Києві (результати опитування)

22 квітня о 12.30 - в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: “Громадська думка напередодні виборів київського міського голови і міської ради 25 травня 2008 року. Результати соціологічного опитування, проведеного з 17 по 19 квітня центром політичних і економічних досліджень «Київ-XXI сторіччя». У роботі візьме участь директор центру Юрій Житняк.