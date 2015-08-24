Порошенко провів зустріч з президентом Німеччини Гауком

Крім цього сторони обговорили допомогу Німеччини у вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб, підтримку Німеччиною євроінтеграційних прагнень України, повідомляє прес-служба глави держави.

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Петро Порошенко поінформував президента Німеччини про продовження загострення ситуації на Донбасі, зокрема щодо постійного порушення російськими військовими і проросійськими бойовиками режиму припинення вогню, інтенсифікацію обстрілів житлових кварталів, об’єктів інфраструктури та промислових підприємств у регіоні. Він зазначив, що терористи далі блокують обмін полоненими і перешкоджають доставці української та міжнародної гуманітарної допомоги на Донбас.

Співрозмовники обговорили процес реформування України і питання євроінтеграційного порядку денного Україна-ЄС, зокрема процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадження безвізового режиму для українських громадян.

У свою чергу Йоахим Гаук привітав президента України та український народ із Днем Незалежності, відзначивши, що через агресію не всі українці мають змогу відзначати це свято. За словами Йоахима Гаука, сьогодні європейці мають допомогти Україні і стояти з українцями пліч-о-пліч у нелегкий момент історії, підкреслюється в повідомленні.