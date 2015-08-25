У російському суді сьогодні оголосять вирок Сенцову та Кольченку
Військовий суд в російському Ростові-на-Дону сьогодні, 25 серпня, має намір оголосити вирок у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.
Російська влада обвинувачує цих громадян України у тероризмі.
Прокурор вимагає для Сенцова 23 роки суворого режиму, для Кольченка - 12 років.
Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації «Правий сектор». Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.
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Обидва вину заперечують з дня їх затримання.
У ході суду Сенцов та один із головних свідків обвинувачення, засуджений раніше кримчанин Геннадій Афанасьєв, заявили про те, що їх жорстоко катували. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень проти Сенцова.