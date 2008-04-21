Чиновник Дніпровської райради погорів на хабарі $25 тисяч

Чиновник Дніпровської райради Києва Роман ЛЕВЧЕНКО, затриманий при спробі отримання хабара, на минулих виборах був офіційним представником Блоку Віталія Кличка у територіальній виборчій комісії Дніпровського району і балотувався до райради від цієї політичної сили, заявляє депутат Київради Максим САВРАСОВ.

Як сказав він агентству УНІАН, у Дніпровській райраді сподіваються, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне розслідування та у найкоротший термін встановлять ступінь провини затриманої особи.

«Якщо факт спроби отримання хабара даним чиновником підтвердиться, ця справа має бути доведена до суду», - зазначив М.САВРАСОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня на робочому місці, за підозрою в отриманні хабара, було затримано начальника одного з відділів Дніпровської районної ради. За інформацією представника Дніпровської райради, йдеться про суму 25 тис. доларів.

У свою чергу, джерела у правоохоронних органах підтвердили факт затримання чиновника.