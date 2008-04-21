«Социс» дає Черновецькому 34,4%

За чинного мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували б 34,4% киян, якби вибори столичного міського голови відбулись найближчої неділі.

Як повідомили УНІАН у Центрі соціальних і політичних досліджень «Социс», про це свідчать дані соціологічного дослідженням, проведеного центром 9-16 квітня 2008 року.

За даними «Соцису», київський мер поліпшив свій рейтинг на 1,1%, в порівнянні з дослідженнями, проведеними компанією на початку квітня.

За лідера блоку свого імені Віталій КЛИЧКО готові проголосувати 18,8% респондентів (на 3% нижче, ніж під час попереднього циклу досліджень), за екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - з 5,5%.

На думку експерта Інституту практичної політики Олександра ЖУГАНА, підвищення рейтингу чинного мера столиці пов`язано з тим, що «кияни, після закінчення терміну офіційної реєстрації учасників виборів, детальніше розібралися в тому, які сили стоять за кожним з кандидатів і за кожною партією або блоком. Відповідно, стає все більше тих, хто об`єктивно віддає перевагу ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, який вже відзвітував перед київською громадою, має в своєму розпорядженні професійну команду і реальну стратегію розвитку міста».

Крім того, за даними дослідження, 77,7% опитаних киян готові взяти участь в позачергових виборах у Києві.

Також опитування показало, що якби вибори до Київради відбулися найближчої неділі, то перша трійка лідерів від партій і блоків, які були б представлені в Київраді, виглядала б таким чином: перше місце у Блока Леоніда Черновецкого – 26,0% (стабільний показник), друге місце у Блока Юлії Тимошенко – 17,7% (зниження на 1,1%), Блок Віталія Кличка набрав би 13,2% голосів.

Всього в опитуванні брали участь 2000 респондентів, похибка вибірки склала 2,2%.