Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи планується на 8 вересня - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Представник ОБСЄ поінформував, що результати можливого досягнення припинення вогню на Донбасі до початку нового навчального року у школах будуть розглянуті 8 вересня.

"Будемо раді і про це поговорити наступного разу 8 вересня", - повідомив Сайдік.

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При цьому він розповів, що робоча підгрупа Тристоронньої контактної групи з політичних питань обговорила особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Політична підгрупа обговорила питання закону про особливий статус окремих районів на Донбасі та домовилась, що зустрічі проходитимуть у вересні щотижня", - заявив Сайдік.